Tommaso Cesana di Amici21 pubblica il video del singolo “Dimenticarmi di te”

giulw0nderland : @__youngwerther abbiamo rivisto tommaso cesana cantare catene - helloimmary_ : RT @SocialArtistOF2: #PezzoLatino di ALE, #DimenticarmiDiTe di Tommaso Cesana e #Saràcheilventofamale di Crytical i tre brani più votati de… - SocialArtistOF2 : #PezzoLatino di ALE, #DimenticarmiDiTe di Tommaso Cesana e #Saràcheilventofamale di Crytical i tre brani più votati… - Alessan67416970 : RT @MontiFrancy82: “DIMENTICARMI DI TE”, il nuovo singolo di #TOMMASOCESANA - SMSNEWSOFFICIAL : “DIMENTICARMI DI TE”, il nuovo singolo di #TOMMASOCESANA -

TGCOM

... Roberto Mancini, Albano, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Ivana Spagna,Jo Squillo,Luisa Corna, Pago, i Ricchi e Poveri,Anna Tatangelo, Hevia, Federica Carta, Matteo Faustini, Fellow ,, ...... da Tel Aviv Kayma, da Berlino Leony, e gli italianissimi Fasma, Longo feat Martina Corona, oltre ai cantanti emergenti I Greta,e, a festeggiare i 20 anni dopo la sua prima esibizione ... Tommaso Cesana, "Dimenticarmi di te": guarda il video - Video Tgcom24 Dalle 21, torna la grande festa di Ferragosto in Prato della Valle lunedì 15 agosto, organizzata da Radio Company in collaborazione con il Comune di Padova. Come due anni fa, viene allestito un grande ...L'evento a favore del Progetto della onlus Olimpiadi del cuore in programma il 22 e 23 agosto in Toscana: ecco il programma Torna l'attesissimo evento ...