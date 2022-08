Sopralluogo alla ex colonia - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sulla spiaggia libera che il Comune di Sarzana ha affidato in gestione a una associazione temporanea di impresa sono spuntati anche i chioschi per la vendita di bibite e finalmente anche i servizi ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sulla spiaggia libera che il Comune di Sarzana ha affidato in gestione a una associazione temporanea di impresa sono spuntati anche i chioschi per la vendita di bibite e finalmente anche i servizi ...

poliziadistato : Alle 10.25 di 42 anni fa alla stazione di Bologna fu un inferno di macerie. Per 85 persone fu un viaggio di andata… - mokaccio : RT @NotizieFrance: Sopralluogo della VIII Commissione consiliare della Regione Campania alla Riserva degli Astroni per verificare i danni c… - enricoisopi : Arquata, l’11 agosto il sopralluogo e il tavolo operativo per la ricostruzione dei borghi ne - NotizieFrance : Sopralluogo della VIII Commissione consiliare della Regione Campania alla Riserva degli Astroni per verificare i da… - RegioneMarcheIT : Arquata, l'11 agosto il sopralluogo e il tavolo operativo per la ricostruzione dei borghi nel cratere con l'assesso… -

Sopralluogo alla ex colonia - Cronaca - lanazione.it Ieri mattina infatti i rappresentanti del gruppo Bulgarella che ha acquistato, per 2 milioni di euro, l'ex colonia Olivetti hanno effettuato un sopralluogo che dovrebbe aver fissato tra la fine di ... Quando un reato non è più perseguibile ... durante un sopralluogo svolto per altri motivi. Sono procedibili d'ufficio i reati più gravi, ...parte dei reati si prescrive dopo sei anni da quando è stato commesso (oltre ad aumenti dovuti alla ... REGIONE MARCHE Sopralluogo alla ex colonia Sulla spiaggia libera che il Comune di Sarzana ha affidato in gestione a una associazione temporanea di impresa sono spuntati anche i chioschi per la vendita di bibite e finalmente anche i servizi igi ... Disservizi al cimitero, scatta la manutenzione A Strettoia i cittadini protestano per l’erba alta, i bagni guasti e i punti luce fuori uso. Interviene la cooperativa ... Ieri mattina infatti i rappresentanti del gruppo Bulgarella che ha acquistato, per 2 milioni di euro, l'ex colonia Olivetti hanno effettuato unche dovrebbe aver fissato tra la fine di ...... durante unsvolto per altri motivi. Sono procedibili d'ufficio i reati più gravi, ...parte dei reati si prescrive dopo sei anni da quando è stato commesso (oltre ad aumenti dovuti... News ed Eventi Sulla spiaggia libera che il Comune di Sarzana ha affidato in gestione a una associazione temporanea di impresa sono spuntati anche i chioschi per la vendita di bibite e finalmente anche i servizi igi ...A Strettoia i cittadini protestano per l’erba alta, i bagni guasti e i punti luce fuori uso. Interviene la cooperativa ...