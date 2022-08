“Se fossi un uomo”. Serena Williams, il ritiro e la maternità: le parole che fanno male (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Se fossi un uomo, non starei scrivendo queste parole”. Così Serena Williams ha dato l’addio al tennis, anche se non ha intenzione di parlare ufficialmente di ritiro. L’annuncio della tennista non è arrivato per caso. Semplicemente, ha scelto di iniziare una nuova vita. Ma non di cambiare del tutto la sua esistenza. Il passato non si dimentica, e lei rimarrà per sempre una protagonista sul campo. Una leonessa pronta a ruggire a ogni costo. Serena Williams si ritira: la famiglia al primo posto Ha voluto mettere un “punto” alla sua carriera raccontando la fine del percorso in prima persona su Vogue America. Un articolo scritto da lei: più un racconto, un modo per entrare nella vita di una delle campionesse del tennis. Serena ... Leggi su dilei (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Seun, non starei scrivendo queste”. Cosìha dato l’addio al tennis, anche se non ha intenzione di parlare ufficialmente di. L’annuncio della tennista non è arrivato per caso. Semplicemente, ha scelto di iniziare una nuova vita. Ma non di cambiare del tutto la sua esistenza. Il passato non si dimentica, e lei rimarrà per sempre una protagonista sul campo. Una leonessa pronta a ruggire a ogni costo.si ritira: la famiglia al primo posto Ha voluto mettere un “punto” alla sua carriera raccontando la fine del percorso in prima persona su Vogue America. Un articolo scritto da lei: più un racconto, un modo per entrare nella vita di una delle campionesse del tennis....

Joyofli79316250 : RT @CinecittaNews: #NeveCampbell e l'addio a #Scream6: 'Se fossi stato un uomo e avessi girato cinque capitoli di una gigantesca saga block… - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: Neve Campbell spiega perché non sarà in Scream 6: 'Se fossi stata un uomo, non mi avrebbero offerto quella cifra' *Kla… - ReignOfTheSerie : Neve Campbell spiega perché non sarà in Scream 6: 'Se fossi stata un uomo, non mi avrebbero offerto quella cifra' *… - CinemApp_Cinema : #Scream6, #NeveCampbell: 'Se fossi stata un uomo mi avrebbero offerto di più' - Mari5859Mari : @guaglione74 Non stento a crederlo, altrimenti non si spiega... Io se fossi un uomo mi sentirei una ?? a scrivere così a una donna. -