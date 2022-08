Real Madrid-Eintracht Francoforte, Benzema raddoppia ma Trapp non è perfetto (VIDEO) (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nella Supercoppa Europea non poteva mancare il sigillo del solito Karim Benzema. Il centravanti del Real Madrid regala il raddoppio ai blancos nella partita contro l’Eintracht Francoforte al minuto 65. Cross basso di Vinicius, Benzema colpisce di prima un pallone piuttosto centrale che coglie impreparato Trapp, forse distratto da un movimento di un suo compagno. Ma il risultato è comunque il 2-0 dei campioni d’Europa in carica. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nella Supercoppa Europea non poteva mancare il sigillo del solito Karim. Il centravanti delregala il raddoppio ai blancos nella partita contro l’al minuto 65. Cross basso di Vinicius,colpisce di prima un pallone piuttosto centrale che coglie impreparato, forse distratto da un movimento di un suo compagno. Ma il risultato è comunque il 2-0 dei campioni d’Europa in carica. SportFace.

