Patente moto: niente più esame, sarà sufficiente seguire un corso dedicato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Esistono diversi tipi di Patente per il cui conseguimento finora è sempre stato obbligatorio sostenere e superare un esame, che fosse solo pratico o anche teorico. Tuttavia, da adesso per ottenere la Patente della moto A3, quella che ti consente di guidare qualsiasi tipo di moto senza considerare potenza e cilindrata, le cose andranno in maniera totalmente diversa. I motociclisti hanno di che gioire finalmente visto che verrà introdotta una specie di scatto ad un livello successivo. Non per tutti, ma solo chi è già detentore di Patente A1 e A2 (conseguibili rispettivamente a 16 ed a 18 anni); per loro, dopo due anni dall'ottenimento (quattro nel caso della A1 dato che occorre aver raggiunto la maggiore età) sarà permesso passare alla ...

