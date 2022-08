Meteo | Giuliacci non ha dubbi | cosa accadrà in soli 3 giorni

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Marioprova a tracciare un quadro chiaro di quello che potrebbe accadere già in queste ore che ci avvicinano al Ferragosto. Ilha subito parecchi cambiamenti negli ultimie come testimoniano i nubifragi di ieri nella prvincia di Avellino, a quanto pare c'è un'inversione di tendenza importante. Le perturbazioni che stanno colpendo il nostro Paese, come sottolinea, sono tre. La prima è quella che si è consumata tra il 7 e l'8 agosto con piogge al centro sud. La seconda invece colpirà sempre il Sud e le isole maggiori tra l'11 e il 12 di agosto. A quanto pare tra domani e dopodomani il sud sarà colpito da violenti rovesci che potrebbero cambiare radicalmente il quadro delsoprattutto nelle regioni meridionali. Piogge in arrivo anche al Nord, ma il giorno ...

