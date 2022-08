"L'esercito delle dodici scimmie": il miglior film di Terry Gilliam (Di mercoledì 10 agosto 2022) L'esercito delle dodici scimmie Sky Cinema suspense ore 17 Con Bruce Wills,Madeleine Stowe e Brad Pitt. Regia di Terry Gilliam. Produzione USA 1996. Durata: 2 ore e 11 minuti LA TRAMA Nel 2035 la popolazione della Terra è ridotta del 99% . Un agente governativo è spedito con una macchina del tempo fino al 1996 per sapere come s'è scatenata l'epidemia che ha sterminato gli umani del pianeta. Trova la causa: una congiura ordita da una multinazionale senza scrupoli. PERCHE' VEDERLO perchè è senz'altro il miglior film di Terry Gilliam, un regista che troppo spesso s'è fatto prendere la mano dalle ambizioni. Ma qui azzecca tutto. Dal futuribile apocalittico, alla rappresentazione anche figurativa di una Terra ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) L'Sky Cinema suspense ore 17 Con Bruce Wills,Madeleine Stowe e Brad Pitt. Regia di. Produzione USA 1996. Durata: 2 ore e 11 minuti LA TRAMA Nel 2035 la popolazione della Terra è ridotta del 99% . Un agente governativo è spedito con una macchina del tempo fino al 1996 per sapere come s'è scatenata l'epidemia che ha sterminato gli umani del pianeta. Trova la causa: una congiura ordita da una multinazionale senza scrupoli. PERCHE' VEDERLO perchè è senz'altro ildi, un regista che troppo spesso s'è fatto prendere la mano dalle ambizioni. Ma qui azzecca tutto. Dal futuribile apocalittico, alla rappresentazione anche figurativa di una Terra ...

