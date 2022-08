Gazzetta_it : Dubbio #Gosens: Robin è indietro, l'#Inter vuole risposte entro un mese - MarcoBarzaghi : #Kostic non interessa, #Gosens non preoccupa #inter #sx - calciomercatoit : ?? - internewsit : Gosens: «Sto sempre meglio dopo l'infortunio! Pronti per Lecce-Inter» - - maxrus70 : @tancredipalmeri Scusami Tank, ma l'Inter, rispetto alla scorsa stagione, che era la squadra più forte, ha preso Lu… -

Calciomercato.com

Commenta per primo Al termine del test congiunto trae Sant'Angelo, Robinha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club: ' Mi sento sempre meglio, soprattutto dopo l'ultimo infortunio che mi ha tenuto fuori qualche giorno. ......anno all', ma difficilmente Onana (che pure il suo spazio lo avrà), sarà titolare subito. In difesa il trio Skriniar - De Vrij - Bastoni non ha alternative mentre a centrocampo Dumfries e... Inter, Gosens: 'Mi sento molto meglio, siamo pronti per sabato' Dalle colonne de La Repubblica, il giornalista parla del ritorno di Lukaku e analizza la situazione del difensore slovacco ...Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permette ...