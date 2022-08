Il futuro è l’Italia. Ed è sostenibile. Ora devono capirlo i partiti (Di mercoledì 10 agosto 2022) Aldo Moro, nel suo ultimo discorso al partito nel 1978, chiedeva “Se voi mi dite: fra qualche anno cosa potrà accadere… oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità”. Il tema della sostenibilità è ormai diventato un termine utilizzato in tutti i contesti per identificare azioni positive verso la società civile e la tutela degli ecosistemi. Tuttavia, la nostra società è ben lontana dall’applicare i concetti di mano sostenibile, in quanto c’è un interesse, spesso economico, che prevale sulle altre dimensioni. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) sono un punto di riferimento molto importante, ma non sempre è possibile quantificare tali obiettivi. A partire dai dati proposti dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile, aggiornati principalmente al periodo 2019-2020 e relativi a 28 target specifici per ogni regione ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 agosto 2022) Aldo Moro, nel suo ultimo discorso al partito nel 1978, chiedeva “Se voi mi dite: fra qualche anno cosa potrà accadere… oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità”. Il tema della sostenibilità è ormai diventato un termine utilizzato in tutti i contesti per identificare azioni positive verso la società civile e la tutela degli ecosistemi. Tuttavia, la nostra società è ben lontana dall’applicare i concetti di mano, in quanto c’è un interesse, spesso economico, che prevale sulle altre dimensioni. Gli obiettivi di sviluppo(SDGs) sono un punto di riferimento molto importante, ma non sempre è possibile quantificare tali obiettivi. A partire dai dati proposti dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo, aggiornati principalmente al periodo 2019-2020 e relativi a 28 target specifici per ogni regione ...

