Finisce in carcere per una foto al mare sui social. Doveva stare ai domiciliari (Di mercoledì 10 agosto 2022) AGI - È evaso dagli arresti domiciliari per andare in vacanza, poi ha postato delle foto su Instagram che lo ritraevano fuori dalla sua abitazione. Così è stato rintracciato dai carabinieri nel Salento dove era giunto per le vacanze. L'uomo, 27 anni, era ristretto ai domiciliari a Modena, ma ha pensato bene di violare la legge e raggiungere in macchina una comitiva di conterranei che si trovava in vacanza in provincia di Lecce. Notti brave, concerti, feste, musica, locali a Gallipoli sulla costa e un'estate da ricordare, immortalata in foto e video postate su Instagram. I Carabinieri erano sulle sue tracce e proprio grazie ai social sono riusciti a ricostruire quanto fosse realmente accaduto. I militari di Modena e i colleghi di Lecce hanno collaborato alla cattura dell'evaso, e lo hanno ... Leggi su agi (Di mercoledì 10 agosto 2022) AGI - È evaso dagli arrestiper andare in vacanza, poi ha postato dellesu Instagram che lo ritraevano fuori dalla sua abitazione. Così è stato rintracciato dai carabinieri nel Salento dove era giunto per le vacanze. L'uomo, 27 anni, era ristretto aia Modena, ma ha pensato bene di violare la legge e raggiungere in macchina una comitiva di conterranei che si trovava in vacanza in provincia di Lecce. Notti brave, concerti, feste, musica, locali a Gallipoli sulla costa e un'estate da ricordare, immortalata ine video postate su Instagram. I Carabinieri erano sulle sue tracce e proprio grazie aisono riusciti a ricostruire quanto fosse realmente accaduto. I militari di Modena e i colleghi di Lecce hanno collaborato alla cattura dell'evaso, e lo hanno ...

