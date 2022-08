Elezioni | Salvini | ' La patrimoniale di Letta va bene in Venezuela Noi faremo il Ponte sullo Stretto'

pietroraffa : == Salvini:'Ci aspettano mesi difficili'. Pensa per noi! #elezioni - Agenzia_Ansa : Elezioni, tavolo del programma del centrodestra: riforma della giustizia e svolta ecologica. #ANSA… - raffaellapaita : Calenda, una cosa è evitare elezioni anticipate che avrebbero portato alla vittoria di Salvini. Una cosa è andare a… - eleonor31151952 : RT @LucillaMasini: Breve storia di un pagliaccio. Salvini promette la Flat Tax al 15%, ma nella bozza di programma del centrodestra non c'… - BelusciGim : Si avvicinano le elezioni e la Meloni scopre che il ministro dell'interno Salvini ha miseramente fallito -

Matteo, ospite di Radio Libertà, ha risposto alle critiche della coalizione di centrosinistra in merito alla flat tax. "La patrimoniale proposta da Letta Tasso il nonno per aiutare il nipote... ...Berlusconi: "Flat tax nei primi 100 giorni di governo"2022, sondaggi politici: Calenda in ...: "In 5 anni flat tax al 15% anche a dipendenti". Meloni: "Io premier con più voti"Giorgia Meloni per i sondaggi è la grande favorita per Palazzo Chigi: ecco cosa potrebbe succedere se il centrodestra dovesse vincere le elezioni politiche.«Flat tax al 23% per tutti, come promette Berlusconi, o al 15% per i lavoratori dipendenti, come propone Salvini - scrive - Silvio Berlusconi rompe gli indugi e annuncia che si candiderà al Senato. Lo ...