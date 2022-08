Elezioni: Piccolotti (Si), 'su di me ondata di putrido fango, decide il partito se candidarmi' (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago (Adnkronos) - "Il famoso collegio uninominale non era per Elisabetta Piccolotti: erano due, per Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro, e io ne sono davvero felice". Lo scrive su Facebook Elisabetta Piccolotti, coordinatrice della Segreteria nazionale di Sinistra italiana e moglie del leader di SI Nicola Fratoianni. "Ringrazio le centinaia di persone che mi hanno espresso solidarietà, ricordando i miei 24 anni di impegno e passione politica, tutti fuori dal Parlamento e a prescindere dal mio matrimonio. A tutti gli altri vorrei dire solo una cosa: a credere a quello che scrivono certi campioni destrorsi, renziani e pentastellati si può finire - a volte inconsapevolmente - a fare la parte degli utili idioti del sistema mediatico e di potere di questo paese -spiega Piccolotti-. Un sistema maschilista e sessista, fondato sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago (Adnkronos) - "Il famoso collegio uninominale non era per Elisabetta: erano due, per Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro, e io ne sono davvero felice". Lo scrive su Facebook Elisabetta, coordinatrice della Segreteria nazionale di Sinistra italiana e moglie del leader di SI Nicola Fratoianni. "Ringrazio le centinaia di persone che mi hanno espresso solidarietà, ricordando i miei 24 anni di impegno e passione politica, tutti fuori dal Parlamento e a prescindere dal mio matrimonio. A tutti gli altri vorrei dire solo una cosa: a credere a quello che scrivono certi campioni destrorsi, renziani e pentastellati si può finire - a volte inconsapevolmente - a fare la parte degli utili idioti del sistema mediatico e di potere di questo paese -spiega-. Un sistema maschilista e sessista, fondato sulla ...

