Elezioni, Calenda: Lista unica con Renzi (con i due loghi). Bonino? Le volgarità vanno ignorate (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ci sarà la Lista unica Italia viva-Azione? “Io sono molto prudente, mi è saltato un matrimonio poco tempo fa, ma spero di sì: abbiamo programmi comuni, l’obiettivo di mantenere Draghi a Chigi, ormai sono scottato e sono molto prudente”. Lo dice Carlo Calenda al Tg4 e rivela: “Posso dire che saranno presenti i loghi dei due partiti e stiamo lavorando a una Lista unica”. “Io sono stato ben educato dai miei genitori: di fronte alla volgarità mi hanno insegnato a ignorare. Alla volgarità non si risponde con la volgarità perché non si va da nessuna parte” ha poi affermato, rispondendo alla senatrice Emma Bonino che ha definito “voltafaccia truffaldino” il suo strappo con il Pd e +Europa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ci sarà laItalia viva-Azione? “Io sono molto prudente, mi è saltato un matrimonio poco tempo fa, ma spero di sì: abbiamo programmi comuni, l’obiettivo di mantenere Draghi a Chigi, ormai sono scottato e sono molto prudente”. Lo dice Carloal Tg4 e rivela: “Posso dire che saranno presenti idei due partiti e stiamo lavorando a una”. “Io sono stato ben educato dai miei genitori: di fronte allami hanno insegnato a ignorare. Allanon si risponde con laperché non si va da nessuna parte” ha poi affermato, rispondendo alla senatrice Emmache ha definito “voltafaccia truffaldino” il suo strappo con il Pd e +Europa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

