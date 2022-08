“È finita per un tradimento”. La figlia di Silvio Berlusconi torna single: in vacanza con gli amici vip (Di mercoledì 10 agosto 2022) È passato qualche mese da quando è venuta fuori la notizia del tradimento ai danni di Eleonora Berlusconi. Il settimanale “Diva e Donna” pubblicò in esclusiva le immagini di Guy Binns, compagno di Eleonora Berlusconi, mentre bacia e abbraccia un’altra donna a Parco Sempione, a pochi passi dal Castello Sforzesco a Milano. La relazione tra Eleonora, figlia dell’ex premier e di Veronica Lario, e il modello britannico era stata resa nota nel 2011. Da allora non è trapelata alcuna indiscrezione sulla fine della storia di Eleonora Berlusconi e Guy Binns, almeno fino a quando il settimanale Chi ha pubblicato le foto della prima vacanza da single della figlia di Silvio Berlusconi in Sardegna. Alcuni giorni di relax a Porto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022) È passato qualche mese da quando è venuta fuori la notizia delai danni di Eleonora. Il settimanale “Diva e Donna” pubblicò in esclusiva le immagini di Guy Binns, compagno di Eleonora, mentre bacia e abbraccia un’altra donna a Parco Sempione, a pochi passi dal Castello Sforzesco a Milano. La relazione tra Eleonora,dell’ex premier e di Veronica Lario, e il modello britannico era stata resa nota nel 2011. Da allora non è trapelata alcuna indiscrezione sulla fine della storia di Eleonorae Guy Binns, almeno fino a quando il settimanale Chi ha pubblicato le foto della primadadelladiin Sardegna. Alcuni giorni di relax a Porto ...

