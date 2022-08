Dl Aiuti, Mims: per trasporti previsti 70 milioni per il 2022 (Di mercoledì 10 agosto 2022) È quanto prevede il "Decreto Aiuti" approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. Lo comunica lo stesso Ministero in una nota sottolineando che, in particolare, per il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 agosto 2022) È quanto prevede il "Decreto" approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. Lo comunica lo stesso Ministero in una nota sottolineando che, in particolare, per il ...

AgenziaASI : Decreto Aiuti: Mims, per il settore trasporti previsti 70 milioni di euro per l’anno 2022 - AgeeiPress : Decreto Aiuti: @mims_gov , per il settore trasporti previsti 70 milioni di euro per l’anno 2022 - mims_gov : Decreto Aiuti: per il settore trasporti previsti 70 milioni di euro per l’anno 2022. Le risorse mirano a sostenere… -