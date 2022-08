Dare ai ricchi per non togliere (tasse) ai poveri: quello che il centrodestra non vi dice sulla Flat Tax (Di mercoledì 10 agosto 2022) Foto/IPP/Gioia BotteghiRoma 01/03/2018Incontro della coalizione di centro destra per le prossime elezioni politichenella foto da sinistra il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi con il segretario nazionale della lega nord Matteo SalviniItaly Photo Press – World CopyrightÈ vivo più che mai il clima da campagna elettorale e, dai blocchi di partenza, sentiamo già politici giocare all’asta di chi offre di più in cambio di punti simpatia. O meglio, in questo caso a chi offre di meno, perché la “Flat Tax” pare una delle proposte più gettonate della destra. E allora raccontiamola in modo più semplice possibile questa tanto desiderata tassa agevolata: ma “agevolata” per chi? È fondamentale capire che a volerla, in realtà, è la maggior parte del popolo che si lascia trascinare da slogan che fanno leva sull’ignoranza tecnica, e la maggior parte del popolo, purtroppo, è ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Foto/IPP/Gioia BotteghiRoma 01/03/2018Incontro della coalizione di centro destra per le prossime elezioni politichenella foto da sinistra il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi con il segretario nazionale della lega nord Matteo SalviniItaly Photo Press – World CopyrightÈ vivo più che mai il clima da campagna elettorale e, dai blocchi di partenza, sentiamo già politici giocare all’asta di chi offre di più in cambio di punti simpatia. O meglio, in questo caso a chi offre di meno, perché la “Tax” pare una delle proposte più gettonate della destra. E allora raccontiamola in modo più semplice possibile questa tanto desiderata tassa agevolata: ma “agevolata” per chi? È fondamentale capire che a volerla, in realtà, è la maggior parte del popolo che si lascia trascinare da slogan che fanno leva sull’ignoranza tecnica, e la maggior parte del popolo, purtroppo, è ...

