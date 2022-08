Antetokounmpo contro la Spagna Devastante...

BasketUniverso : Giannis Antetokounmpo ha dominato contro la Spagna in amichevole - lacittanews : Inizia col botto l’estate della Grecia di Giannis Antetokounmpo, con un netto successo in amichevole contro la Spag… -

In 20 minutila Spagna: 31 punti, 10 rimbalzi, 3 assist. Massimo in carriera con la maglia della Nazionale. Chiunque voglia vincere il ...L'MVP dei Bucks , nella partita che si è disputata questa sera (martedì 9 agosto, ndr) a Oaka,la Spagna ha messo a segno 31 punti in 20' . Non solo. Il tabellino diparla anche ...Amichevole dominante per Giannis Antetokounmpo che contro la Spagna mette a referto 31 punti con 10 rimbalzi, 3 assist e 1 recupero in appena 20' di parquet (highlights a fine articolo).Antetokounmpo, nell’amichevole contro la Spagna, sfodera una prestazione mostruosa. La stella dei Bucks mette 31 punti in 20’ (e 10 rimbalzi ...