Amici, l’ex protagonista ha preso una decisione: i fan sono tutti in lacrime (Di mercoledì 10 agosto 2022) Amici, l’ex protagonista ha svelato in un’intervista la decisione presa: i fan sono tutti in lacrime. Amici è seguito da milioni di persone e ogni edizione raggiunge ascolti record. La ventunesima ha visto il trionfo di Luigi Strangis ma anche per gli altri allievi è stata una vittoria. Infatti l’esperienza ha dato a tutti grandi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 10 agosto 2022)ha svelato in un’intervista lapresa: i faninè seguito da milioni di persone e ogni edizione raggiunge ascolti record. La ventunesima ha visto il trionfo di Luigi Strangis ma anche per gli altri allievi è stata una vittoria. Infatti l’esperienza ha dato agrandi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

scimonelli : RT @Mariga45753901: Ho ex colleghi diventati grandi amici che si ostinano a voler gestire la mia vita: -presentarmi probabili pretendenti… - cristianprosia : @DeniseNDisguise Capisco e condivido… La vedo cosi: a volte caderci dentro è l’unico modo per capire… Poi uno si ri… - GDS_it : #Palermo, torna libero #UgoFiduccia. L'ex direttore dell'#Ast era finito ai domiciliari con l’inchiesta «Gomme lisc… - PaluzzoM : Non lo so ragazz?, forse andrò allo stadio alla prima di campionato del Palermo con i miei amici e ovviamente amich… - Mariga45753901 : Ho ex colleghi diventati grandi amici che si ostinano a voler gestire la mia vita: -presentarmi probabili pretenden… -