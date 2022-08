Adriano Celentano, il commovente annuncio sui social: “Per farmi perdonare” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Adriano Celentano ha voluto celebrare i 58 anni di matrimonio con Claudia Mori, con un video sui social dove scorrono degli scatti di quando erano giovani. I due stanno insieme dal 1964: il loro fu un vero colpo di fulmine e l’amore che li lega ancora oggi è solido come una roccia. Celentano e la Mori erano e restano ancora “la coppia più bella del mondo”. Adriano Celentano, la dedica per i 58 anni insieme a Claudia Mori Cadeva lo scorso 14 luglio l’anniversario di matrimonio del cantante con Claudia Mori. I due si sono sposato 58 anni fa e ancora oggi sono più uniti che mai. Adriano Celentano ha voluto dedicare alla moglie un video che ha pubblicato sul suo profilo social. Sulle note di un suo brano datato 2013 Io non ricordo (da ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 10 agosto 2022)ha voluto celebrare i 58 anni di matrimonio con Claudia Mori, con un video suidove scorrono degli scatti di quando erano giovani. I due stanno insieme dal 1964: il loro fu un vero colpo di fulmine e l’amore che li lega ancora oggi è solido come una roccia.e la Mori erano e restano ancora “la coppia più bella del mondo”., la dedica per i 58 anni insieme a Claudia Mori Cadeva lo scorso 14 luglio l’anniversario di matrimonio del cantante con Claudia Mori. I due si sono sposato 58 anni fa e ancora oggi sono più uniti che mai.ha voluto dedicare alla moglie un video che ha pubblicato sul suo profilo. Sulle note di un suo brano datato 2013 Io non ricordo (da ...

