Udinese, la conferma di Marino: «Udogie? C'è una trattativa in corso» (Di martedì 9 agosto 2022) Pierpaolo Marino, dirigente dell'Udinese, ha parlato del possibile futuro di Destiny Udogie: le sue dichiarazioni Intervistato da Udinese TV, il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino ha confermato la trattativa con il Tottenham per il giovane esterno sinistro Destiny Udogie. LE DICHIARAZIONI – «C'è una trattativa in corso e parlarne quando non ci sono ancora le ufficialità è molto complicato. È bello che ci sia un'offerta importante per Udogie, ma l'Udinese cede i propri giocatori solo per le cifre giuste e tende a tenerli due anni. Cercheremo di non smentire questi parametri». L'articolo proviene da Calcio News 24.

