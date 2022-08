Tuttosport – “Allegri come Trapattoni, lo criticano e lui vince” (Di martedì 9 agosto 2022) 2022-08-09 09:26:12 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: MONZA – «Se parliamo di Monza-Torino, la prima di campionato, mi viene subito in mente Radice. Che uomo e che allenatore! Personaggio straordinario. Il suo Toro del 1976 è stata una squadra memorabile». Adriano Galliani abbraccia mezzo secolo di calcio da dirigente a cui vanno aggiunti altri vent’anni da appassionato e tifoso. È un conoscitore di pallone, un esteta, un maniacale statistico e uno storico, perché del calcio è completamente innamorato ed è forse questo il fattore chiave che lo ha trasformato in uno dei più formidabili e vincenti dirigenti sportivi di tutti i tempi. Oggi alle prese con un altro dei suoi sogni. Buongiorno Senatore Galliani, il Monza ha per ora totalizzato undici innesti: una campagna acquisti notevole. «È un mercato figlio di un mio modo di vedere le cose: la Serie C è uno ... Leggi su justcalcio (Di martedì 9 agosto 2022) 2022-08-09 09:26:12 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: MONZA – «Se parliamo di Monza-Torino, la prima di campionato, mi viene subito in mente Radice. Che uomo e che allenatore! Personaggio straordinario. Il suo Toro del 1976 è stata una squadra memorabile». Adriano Galliani abbraccia mezzo secolo di calcio da dirigente a cui vanno aggiunti altri vent’anni da appassionato e tifoso. È un conoscitore di pallone, un esteta, un maniacale statistico e uno storico, perché del calcio è completamente innamorato ed è forse questo il fattore chiave che lo ha trasformato in uno dei più formidabili enti dirigenti sportivi di tutti i tempi. Oggi alle prese con un altro dei suoi sogni. Buongiorno Senatore Galliani, il Monza ha per ora totalizzato undici innesti: una campagna acquisti notevole. «È un mercato figlio di un mio modo di vedere le cose: la Serie C è uno ...

