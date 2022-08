Truffe informatiche | come difendersi e in che modo l' INPS contatta gli utenti

(Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) - Chi più chi meno, oggi siamo tutti connessi e digitali. Ma con la crescente diffusione delle nuove tecnologie, aumenta anche il numero dei reati telematici,in primis. Secondo il rapporto Eurispes 2022, quasi un italiano su tre (il 27,2%), è stato vittima di una truffa informatica. Il 15,3% ha subito un raggiro dovuto a una falsa identità e il 13,2% è stato oggetto di furto d'identità. Dunque, il fatto di utilizzare una serie di strumenti e canali diversi può esporci a rischi, specie quello del furto di dati personali e sensibili. Per cercare di contrastare il fenomeno delle, l'ha messo a punto un vademecum per aiutare glia riconoscere e ada eventuali tentativi di frode o raggiro, che si ...

LuigiGravagnone : truffe informatiche-sim-banca - CyberSecHub0 : RT @fedcons: A chi segnalare le truffe informatiche? ???? Scoprilo sul nostro portale Federconsumatori News ??? - fedcons : A chi segnalare le truffe informatiche? ???? Scoprilo sul nostro portale Federconsumatori News ???… - ParliamoDiNews : Sgominata una gang dedita alle truffe informatiche #MiglioriOfferteTech #31luglio - EraldoFR : Trovare il fesso che teme la pandemia è paragonabile ad un'operazione di fishing < -

Non solo phishing . Tra lepiù in voga del momento c'è il cosiddetto SIM swapping o SIM swap , una modalità attraverso la quale i cyber - criminali riescono a ottenere il duplicato della SIM card di un ...VASTO - Sgominata in Abruzzo la banda dellecommesse attraverso falsi contratti per il noleggio di automobili. I Carabinieri del Nucleo ... segnatamente frodi, detenzione abusiva di ...(Adnkronos) – Chi più chi meno, oggi siamo tutti connessi e digitali. Ma con la crescente diffusione delle nuove tecnologie, aumenta anche il numero dei reati telematici, truffe informatiche in primis ...Il Prefetto Francesco Esposito: “Calano furti e rapine, ma aumentano le truffe informatiche e atti vandalici a seguito di abuso di alcolici“ ...