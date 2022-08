MarcG_69 : Si allarga il caso Nft di Silea. I risparmiatori: 'Truffati con Bitcoin'. Si teme un buco da 100 milioni… - CatelliRossella : Si allarga il caso Nft di Silea. I risparmiatori: 'Truffati con Bitcoin'. Si teme un buco da 100 milioni… - Bianca34874951 : RT @repubblica: Si allarga il caso Nft di Silea. I risparmiatori: 'Truffati con Bitcoin'. Si teme un buco da 100 milioni [di Arcangelo Roci… - scichi : Si allarga il caso Nft di Silea. I risparmiatori: 'Truffati con Bitcoin'. Si teme un buco da 100 milioni - la Repub… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Si allarga il caso Nft di Silea. I risparmiatori: 'Truffati con Bitcoin'. Si teme un buco da 100 milioni [di Arcangelo Roci… -

la Repubblica

Al momento nessuna risposta, nessun chiarimento. La New Financial Technology , società di Silea e negli ultimi giorni al centro di undi presunta truffa legata al mondo delle criptovalute, sembra essersi dissolta. Così come i soldi raccolti da migliaia di risparmiatori: i primi calcoli dicono che possa trattarsi di un buco da ...Anche in questosiamo di fronte ad attività che possono essere svolte ovunque in città e nell'... ricevendo meno punti di quello analogo aquilano; un provvidenziale emendamento peròlo ... Si allarga il caso Nft di Silea. I risparmiatori: "Truffati con Bitcoin". Si teme un buco da 100 milioni Si è tanto parlato di loro due. Ma ora si fa sul serio: la nuova compagna di Francesco Totti è in dolce attesa.