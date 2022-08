Rimosse dalla Polizia Locale 45 bici e 1 monopattino a Udine (Di martedì 9 agosto 2022) Nella giornata di oggi gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato il recupero delle biciclette segnalate come abbandonate sul territorio del Comune di Udine. “Quello dell’abbandono delle biciclette – ha commentato il Sindaco Pietro Fontanini – diventa un vero e proprio problema sia perché spesso si tratta di veicoli rubati, sia perché l’accumulo degli stessi va a creare una situazione di degrado e impedisce ai chi sua le due ruote di poter usufruire delle rastrelliere che il Comune mette a disposizione dei cittadini”. Nel dettaglio, sono stati rimossi quarantacinque velocipedi, quindici dei quali smaltiti come rottami, e un monopattino elettrico. I restanti veicoli sono stati portati all’Ufficio Rapporto con il Pubblico. “Desidero ringraziare gli agenti della ... Leggi su udine20 (Di martedì 9 agosto 2022) Nella giornata di oggi gli agenti dellahanno effettuato il recupero delleclette segnalate come abbandonate sul territorio del Comune di. “Quello dell’abbandono delleclette – ha commentato il Sindaco Pietro Fontanini – diventa un vero e proprio problema sia perché spesso si tratta di veicoli rubati, sia perché l’accumulo degli stessi va a creare una situazione di degrado e impedisce ai chi sua le due ruote di poter usufruire delle rastrelliere che il Comune mette a disposizione dei cittadini”. Nel dettaglio, sono stati rimossi quarantacinque velocipedi, quindici dei quali smaltiti come rottami, e unelettrico. I restanti veicoli sono stati portati all’Ufficio Rapporto con il Pubblico. “Desidero ringraziare gli agenti della ...

