PUBLIC AFFAIRS | UTOPIA | 6 MLN DI FATTURATO NEL 2021

(Roma, 9 agosto 2022) - • FATTURATO di Gruppo +28% annuo, +62% triennio 2019-2021 • UTOPIA Italia ricavi per 5.1 milioni (+21%) • UTOPIA Bruxelles ricavi per 0.9 milioni (+68%) • Oltre 60 collaboratori tra Roma, Milano e Bruxelles • Nuova programmazione degli UTOPIA Studios Roma, 9 agosto 2022 - UTOPIA, società leader in Italia nell'attività integrata di PUBLIC & Legal AFFAIRS, Corporate Communication & Digital Strategies, chiude il bilancio d'esercizio 2021 con un FATTURATO di gruppo di 6 milioni di euro. Il valore della produzione complessivo del Gruppo registra un aumento del +28% rispetto all'anno precedente (4.7 mln nel 2020) e un considerevole + 62% nel triennio 2019-2021.

