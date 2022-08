Per l'Istituto Cattaneo il Centrodestra si avvia verso un'ampia maggioranza (Di martedì 9 agosto 2022) AGI - Il centrodestra potrebbe ottenere il 61% dei collegi uninominali alla Camera e il 64% al Senato. È quanto emerge da uno studio dell'Istituto Cattaneo che analizza le medie di tutti i sondaggi pubblicati nell'ultimo mese alla luce della nascita del possibile terzo polo di Renzi e Calenda. L'Istituto Cattaneo esclude tuttavia che il centrodestra unito possa ottenere i due terzi dei seggi parlamentari, utili per poter approvare in autonomia riforme della Costituzione senza passare dal voto popolare. Stando ai dati, secondo l'Istituto, il centrodestra dovrebbe ottenere il 46% dei consensi, il M5s circa l'11%, Italia Viva e Azione unite si attesterebbero al 6% mentre il centrosinistra è avvalorato al 30%. Secondo lo studio, così potrebbero essere suddivisi i seggi alla Camera sommando le quote ... Leggi su agi (Di martedì 9 agosto 2022) AGI - Il centrodestra potrebbe ottenere il 61% dei collegi uninominali alla Camera e il 64% al Senato. È quanto emerge da uno studio dell'che analizza le medie di tutti i sondaggi pubblicati nell'ultimo mese alla luce della nascita del possibile terzo polo di Renzi e Calenda. L'esclude tuttavia che il centrodestra unito possa ottenere i due terzi dei seggi parlamentari, utili per poter approvare in autonomia riforme della Costituzione senza passare dal voto popolare. Stando ai dati, secondo l', il centrodestra dovrebbe ottenere il 46% dei consensi, il M5s circa l'11%, Italia Viva e Azione unite si attesterebbero al 6% mentre il centrosinistra è avvalorato al 30%. Secondo lo studio, così potrebbero essere suddivisi i seggi alla Camera sommando le quote ...

