Paura in Brianza | auto finisce sui tavolini di un bar | sette feriti

Giorno_Monza : Incidente e paura a Giussano, auto finisce sui tavolini di un bar: sette feriti - Agenzia_Ansa : Momenti di paura a Giussano, in Brianza, dove a seguito di un incidente stradale alcune persone sedute all'esterno… - chiacchiere72 : @bravimabasta Qui in Brianza alcuni lo dicono. Paura e sconcerto. - el_tanoTonto : @DesyDesktopp Bene o male dove abito io in Brianza abbiamo qualche beneficio di ventilazione dalla fascia prealpina… -

Momenti di paura poco dopo le 12 a Giussano, in Brianza, dove - a seguito di un incidente stradale - alcune persone sedute all'esterno del bar «River Cafè» di via delle Rimembranze sono state investite da un'auto. Il fatto è accaduto presso il "River Café", in via delle Rimembranze. La dinamica dell'incidente ha causato sette feriti.