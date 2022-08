Ora i messaggi di WhatsApp possono essere cancellati dopo due giorni dall’invio (Di martedì 9 agosto 2022) Prima si aveva solo un’ora per ripensare all’infelicità di quel messaggio che sarebbe stato meglio non inviare. Con la prossima versione di WhatsApp si avranno fino a due giorni per cancellare un contenuto inviato.... Leggi su dday (Di martedì 9 agosto 2022) Prima si aveva solo un’ora per ripensare all’infelicità di quelo che sarebbe stato meglio non inviare. Con la prossima versione disi avranno fino a dueper cancellare un contenuto inviato....

pianetacellular : C'è ora più tempo per ripensare ad un messaggio inviato in una chat in #Whatsapp: 'poco più di due giorni' - AndreaMarano11 : RT @CaressaGiovanni: #Prima @ilmanifesto Rotta alleanza, #Calenda attacca #Letta: ho 50 messaggi che provano che lo avevo avvertito, sapeva… - CaressaGiovanni : #Prima @ilmanifesto Rotta alleanza, #Calenda attacca #Letta: ho 50 messaggi che provano che lo avevo avvertito, sap… - radiozella81 : RT @marioricciard18: Gli occhi sono ancora arrossati per le lacrime versate sul fallimento dell'accordo con Calenda, ma già comincia il mor… - marioricciard18 : Gli occhi sono ancora arrossati per le lacrime versate sul fallimento dell'accordo con Calenda, ma già comincia il… -