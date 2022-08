NJPW | Jay White salta due show per un colpo di calore

(Di martedì 9 agosto 2022) La New Japan Pro-Wrestling ha annunciato oggi che Jayè stato costretto a ritirarsi dal G1 Climax 32, in programma oggi per la, perché affetto da “sintomi simili a quelli di undi”. Per prudenza,non parteciperà agli incontri che erano in programma oggi e domani all’Hiroshima Sun Plaza Hall. Laha annunciato le modifiche ai prossimi due incontri a seguito del ritiro dispiegando che il campione ha effettuato anche un test per il covid risultando negativo.

Jay White negativo al COVID, ma out dai prossimi show NJPW La New Japan Pro-Wrestling ha annunciato oggi che Jay White è stato costretto a ritirarsi dal G1 Climax 32, in programma oggi per la NJPW, perché affetto da "sintomi simili a quelli di un colpo di calore". New Japan announces that Jay White has been pulled from upcoming G1 Climax events due to symptoms similar to heat stroke.