Morta Olivia Newton-John | quali sono le cause del decesso?

fanpage : ??ULTIM'ORA È morta Olivia Newton - John, la protagonista di Grease aveva 73 anni: - SkyTG24 : È morta Olivia Newton-John, l'indimenticabile Sandy di 'Grease' aveva 73 anni - RaiNews : A darne notizia il marito John Easterling, citato dalla stampa Usa, precisando che l'attrice e cantante è morta nel… - TerraBlu2003 : RT @Corriere: Morta Olivia Newton-John: la star di Grease aveva 73 anni e da tempo era malata di cancro - tata7910 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | E' morta Olivia Newton John. L'attrice, 73 anni, era malata da tempo di cancro #ANSA -

È stranamente appropriato cheNewton - John siain estate. Per molti, la quattro volte vincitrice di un Grammy, attrice e attivista - che si è spenta serenamente lunedì 8 agosto all età di 73 anni - è ...Il mondo della musica e del cinema piange la scomparsa diNewton - John,a 73 anni dopo aver combattuto coraggiosamente per trent'anni contro un cancro al seno. Secondo una nota diffusa su Instagram dal marito John Easterling, la cantante e ...E’ morta Olivia Newton-John, era da tempo malata di cancro: il ricordo commosso di John Travolta, suo amico e collega di "Grease"."Indimenticabile Sandy, Riposa in Pace", così Lorella Cuccarini, che è stata Sandy nella versione italiana del musical "Grease" dice addio a Olivia Newton-John, scomparsa all'età di 73 anni.