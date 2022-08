Lazio, ag. Provedel: «Ringraziamo lo Spezia, Lazio scelta giusta» (Di martedì 9 agosto 2022) Parla l’agente di Provedel, fresco di passaggio alla Lazio: «Ringraziamo lo Spezia, ma la Lazio era indubbiamente la scelta giusta» Intervenuto A Tutto Mercato, l’agente di Provedel – Gianni Rava – ha commentato l’arrivo del suo assistito tra le fila della Lazio: «È stata una trattativa lunga e complicata. Per noi la Lazio era indubbiamente la scelta da prendere perché non esisteva un’opzione migliore rispetto al progetto di Sarri. Dopo due anni ad alto livello abbiamo capito che Ivan poteva provare un salto di livello. Lui non parla molto fuori dal campo, preferisce farlo con le prestazioni. A 15 anni faceva l’attaccante al ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022) Parla l’agente di, fresco di passaggio alla: «lo, ma laera indubbiamente la» Intervenuto A Tutto Mercato, l’agente di– Gianni Rava – ha commentato l’arrivo del suo assistito tra le fila della: «È stata una trattativa lunga e complicata. Per noi laera indubbiamente lada prendere perché non esisteva un’opzione migliore rispetto al progetto di Sarri. Dopo due anni ad alto livello abbiamo capito che Ivan poteva provare un salto di livello. Lui non parla molto fuori dal campo, preferisce farlo con le prestazioni. A 15 anni faceva l’attaccante al ...

