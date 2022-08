L' auto travolge i tavolini del bar | paura e feriti in Brianza

gazzettaparma : Auto non si ferma allo stop e travolge i tavolini di un bar: 7 feriti a Giussano - CorriereCitta : Campoleone, travolge con l’auto un ragazzo sul monopattino e fugge - infoitinterno : Travolge con l’auto i tavolini fuori da un bar, paura in Brianza - infoitinterno : Auto travolge tavolini di un bar: diversi feriti - infoitinterno : Auto travolge i clienti ai tavolini del bar: 7 feriti -

Precedente Tragico incidente a Cortemaggiore:una bicicletta, muore una donna La tua pubblicità qui Invia segnalazioni Radio Sound Piacenza 24 WhatsApp 333 7575246 - Invia Messenger ...La secondae' andata a battere contro un albero e per una carambola e' stata sbalzata sul marciapiede del bar "Rever Cafe'" in viale Rimembranza. Il piu' grave dei feriti e' un cliente di 55 ...Milano. La notte scorsa, mentre si trovava in sella sulla sua bici, un ragazzino di 11 anni è stato investito e ucciso da un'auto. L'automobilista non si è fermato.Paura per un ragazzo di Campoleone che ieri lunedì 8 agosto intorno alle 16:30 è stato coinvolto in un incidente mentre l’uomo che lo ha causato è fuggito. Speronato e lasciato sul ciglio della strada ...