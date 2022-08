Google chiede ad Apple di finirla con le nuvolette verdi che discriminano gli utenti Android (Di martedì 9 agosto 2022) Si chiama "Get the message" la campagna lanciata da Google con cui chiede esplicitamente come mai prima ad Apple di integrare il supporto ai messaggi RCS all'interno del servizio di messaggistica iMessage.... Leggi su dday (Di martedì 9 agosto 2022) Si chiama "Get the message" la campagna lanciata dacon cuiesplicitamente come mai prima addi integrare il supporto ai messaggi RCS all'interno del servizio di messaggistica iMessage....

peppe844 : #lasfattoriadegliultimi PER ME NON È GIUSTO! SONO STATI FATTE DAVVERO TUTTE LE ANALISI DEL CASO!?...O SIAMO DI FRON… - Antonio98854326 : Dottore Alfonsi a lei lo hanno eletto nell'intesa SAN Paolo direttore nella sezione RISCHI Giusto? Lei lo sa che do… - DieguitaD10S : @GamePlayFusi @Danila0909 Qua è quando vuole fare il confuso che chiede aiuto a google traslate - MCMXLVIII8 : RT @WYXYOVANNI55: @Alberto45109828 @MCMXLVIII8 Non ai mai provato a fare il tester Google ogni volte che son in giro ed entri in una qualsi… - News24_it : Bertinotti: 'E' solo un accordo tra professionisti della politica. Il Paese reale chiede altro” - la Repubblica -