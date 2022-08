Giannini intervista Calenda | Con Renzi troveremo l' accordo Il leader? Potrebbe anche essere una donna

CarloCalenda : Il nostro programma per la prossima campagna elettorale, la sfida alla Meloni e le future alleanze. La mia intervi… - RaiCultura : Il #1agosto uno dei più noti e versatili attori italiani, Giancarlo Giannini, compie 80 anni. Rai Cultura gli augur… - Silvioilmacca : RT @Ste_Mazzu: A In onda La7 dopo Calenda ospite (Azione) ieri, oggi Carfagna (Azione), Giannini che parla della sua intervista a Calenda (… - MonicaBergamas9 : RT @Ste_Mazzu: A In onda La7 dopo Calenda ospite (Azione) ieri, oggi Carfagna (Azione), Giannini che parla della sua intervista a Calenda (… - ginocalcinotto : RT @Ste_Mazzu: A In onda La7 dopo Calenda ospite (Azione) ieri, oggi Carfagna (Azione), Giannini che parla della sua intervista a Calenda (… -

La Stampa

Nell'con il direttore de La Stampa , Massimo, per la trasmissione "30 minuti al Massimo" (versione integrale su lastampa.it ), il leader di Azione torna sulla rottura con Enrico ...... "Non ci ho dormito per 4 notti - afferma Casalino in un'- poi, ho capito che la mia ... Poco più tardi, Calenda, intervistato in diretta sul sito de La Stampa da Massimo, apre la ... Il direttore Giannini intervista Carlo Calenda: "Con Renzi troveremo l'accordo, il terzo polo non farà vincere la destra" Il leader di Azione: «La battaglia con Meloni è al proporzionale in Senato. Chi avrà il ruolo di leader tra me e lui Potrebbe anche essere una donna» ...Intanto il centrodestra ha chiuso il programma elettorale Ma ci sono tanti punti critici. E sulla raccolta firme dice: “Eletto in Europa, sono esentato”. Il leader di Azione temporeggia: 'Stiamo lavor ...