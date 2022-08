Catania, picchia la moglie incinta poi la chiude in casa: arrestato 35enne (Di martedì 9 agosto 2022) Ha picchiato la moglie incinta, poi ha chiuso il cancello di casa per impedirle di scappare. È successo a Pedara, in provincia di Catania, dove un uomo di 35 anni è stato arrestato con l’accusa di “maltrattamenti in famiglia e lesioni personali”. I carabinieri sono intervenuti in seguito ad una segnalazione su una violenta lite tra i due coniugi. Raggiunta l’abitazione, hanno trovato nel cortile di casa una donna di 37 anni. Secondo quanto è stato riportato era “in evidente stato di agitazione, dolorante e con vistose tracce di sangue sul viso”. A quel punto la 37enne ha riferito ai militari che il marito aveva chiuso il cancello di casa per impedirle di scappare e che, al loro arrivo, si era rifugiato in mansarda. A quanto riferito dalla donna alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Hato la, poi ha chiuso il cancello diper impedirle di scappare. È successo a Pedara, in provincia di, dove un uomo di 35 anni è statocon l’accusa di “maltrattamenti in famiglia e lesioni personali”. I carabinieri sono intervenuti in seguito ad una segnalazione su una violenta lite tra i due coniugi. Raggiunta l’abitazione, hanno trovato nel cortile diuna donna di 37 anni. Secondo quanto è stato riportato era “in evidente stato di agitazione, dolorante e con vistose tracce di sangue sul viso”. A quel punto la 37enne ha riferito ai militari che il marito aveva chiuso il cancello diper impedirle di scappare e che, al loro arrivo, si era rifugiato in mansarda. A quanto riferito dalla donna alle ...

