Case vacanza 2022 | più cercate le destinazioni al mare

(Di martedì 9 agosto 2022) Lazio la regione preferita dagli italiani, seguita da Campania e Puglia. Tra gli sport da praticare in, la new entry “Padel”, ma anche “Surf” e “Trekking” MILANO – In questo inizio agosto tanti italiani sono in procinto di chiudersi la porta di casa dietro le spalle per aprirne un’altra, quella della casa scelta per le vacanze. Sono oltre 9 milioni e mezzo, infatti, le ricerche effettuate dagli utenti di Subito – piattaforma n.1 per vendere e comprare in modo sostenibile in Italia, con 13 milioni di utenti unici mensili*, nel periodo tra maggio e luglio, nella categoria, a testimonianza che la comodità dettata dal disporre di uno spazio proprio, senza orari e con tanta privacy, è la soluzione preferita dagli utenti, complice probabilmente anche l’attenzione verso la situazione sanitaria ...