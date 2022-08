Avete mai visto Sabrina Ferilli senza trucco? Semplicemente pazzesca | Guarda (Di martedì 9 agosto 2022) "Tra il cielo e il mare ci siamo noi". Con questa frase Sabrina Ferilli pubblica uno scatto che la ritrae ancora in vacanza. L'attrice si mostra su Instagram a bordo di quella che sembra una barca. Analizzando la foto, la Ferilli sembra essere in costume da bagno e struccata. Bella come sempre, lo scatto non può che collezionare tantissimi complimenti. "E tu non passi di certo inosservata. Splendide vacanze Sabrina, a che tu possa ricaricarti appieno con il vento in poppa ed il sole ad illuminare ancor di più il tuo splendido viso, come anche il tuo sorriso", scrive un'ammiratrice mentre un'altra le fa eco: "Awww, ma quanto sei bellaaaaaa". Proprio sulla bellezza è intervenuta giorni fa. Il motivo? L'ennesima copertina che esaltava la fisicità di Vanessa Incontrada. "Chi ha criticato l'attrice? - commentava ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) "Tra il cielo e il mare ci siamo noi". Con questa frasepubblica uno scatto che la ritrae ancora in vacanza. L'attrice si mostra su Instagram a bordo di quella che sembra una barca. Analizzando la foto, lasembra essere in costume da bagno e struccata. Bella come sempre, lo scatto non può che collezionare tantissimi complimenti. "E tu non passi di certo inosservata. Splendide vacanze, a che tu possa ricaricarti appieno con il vento in poppa ed il sole ad illuminare ancor di più il tuo splendido viso, come anche il tuo sorriso", scrive un'ammiratrice mentre un'altra le fa eco: "Awww, ma quanto sei bellaaaaaa". Proprio sulla bellezza è intervenuta giorni fa. Il motivo? L'ennesima copertina che esaltava la fisicità di Vanessa Incontrada. "Chi ha criticato l'attrice? - commentava ...

