Alessia Marcuzzi a Londra: "Stavo soffocando, Wilma Facchinetti mi ha salvato la vita" (Di martedì 9 agosto 2022) Brutta disavventura per Alessia Marcuzzi in un ristorante londinese insieme alla famiglia. Ha ingoiato un pezzo di polpo intero che le ha ostruito la trachea e per poco non soffocava. A soccorrere la conduttrice tv Wilma Helena Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti, che ha avuto la prontezza di praticarle la manovra di Heimlich. "Mi ha salvato la vita – racconta la Marcuzzi in un commovente post – sono davvero grata a questa donna. Non lo dimenticherò mai". "Eravamo in un ristorante a Londra e mentre stavo mangiando, un pezzo di polipo mi si è bloccato nella trachea – racconta Alessia Marcuzzi sui social – Non riuscivo più a respirare, mi sono alzata e ho cominciato a strabuzzare gli occhi e a

