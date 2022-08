Addio a Olivia Newton - John, icona di Grease: il ricordo commosso di John Travolta (Di martedì 9 agosto 2022) 'Mia carissima Olivia, hai reso tutte le nostre vite migliori. Ciò che hai fatto è stato incredibile. Ti amo tanto. Ci ritroveremo e saremo di nuovo tutti insieme. Tuo dal primo momento in cui ti ho ... Leggi su globalist (Di martedì 9 agosto 2022) 'Mia carissima, hai reso tutte le nostre vite migliori. Ciò che hai fatto è stato incredibile. Ti amo tanto. Ci ritroveremo e saremo di nuovo tutti insieme. Tuo dal primo momento in cui ti ho ...

SkyTG24 : Morta Olivia Newton-John, l'addio di John Travolta alla sua partner in Grease - Agenzia_Ansa : Olivia, con Sandy ha emozionato una generazione #ANSA - Adnkronos : Addio alla star di #Grease Olivia #Newton-John, aveva 73 anni. - Surfiniae : È morta #OliviaNewtonJohn, addio a Sandy di Grease - imBarbietchy : Occhiali da sole a coprire le lacrime in spiaggia per, nell’ordine - la fine del terzo volume dei cazalet - l’addio… -