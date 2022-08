Walter Zappalà | chi è Mister Italia 2022

(Di lunedì 8 agosto 2022) A incoronarlo bello tra i belli, è stata l’attrice Nathalie Caldonazzo, insieme a un ex vincitore del concorso, Luca Onestini e Jo Squillo, conduttori dell’evento: ha 23 anni, è catanese ed è laureato in Scienze politiche. L'articolo proviene da DireDonna.

giovannizambito : Walter Zappalà, Fattitaliani intervista il più bello d'Italia: ho coronato il mio sogno - teresasotira : RT @Agenzia_Ansa: ? Walter Zappalà, 23 anni di Catania, il nuovo Mister Italia. Alto 1,86, capelli mori, sorriso contagioso. Ma anche una… - zazoomblog : Walter Zappalà chi è il nuovo Mister Italia? Età fidanzata lavoro Avanti un altro dove vive FOTO Instagram -… - himeralive : Walter Zappalà, 23 anni di Catania, si è aggiudicato il titolo si 'Mister Italia'. Una giuria presieduta da Nathali… - mediterraneotv : #MISTERITALIA2022: A VINCERE IL TITOLO IL 23ENNE CATANESE #WALTERZAPPALA' - -

... - - > = '1659935849' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = 'it' AND (portale = '1') ORDER BY RAND(); - - > E', 23 anni di Catania, il nuovo 'Mister Italia'. Così ha decretato la ...E', 23 anni di Catania , il nuovo "Mister Italia". Così ha decretato la giuria presieduta dalla soubrette Nathalie Caldonazzo che ieri sera a Pescara ha incoronato quello che è a tutti ...