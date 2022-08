Varcaturo, 30 cani abbandonati in una casa-discarica: 3 trovati morti (Di lunedì 8 agosto 2022) Varcaturo. Materassi lerci, suppellettili logorati dal tempo, polvere e sporcizia in ogni angolo della casa. Quando i militari della stazione di Varcaturo hanno varcato l’ingresso di uno stabile della zona, segnalato da alcuni cittadini per via delle pessime condizioni igieniche, non potevano credere ai loro occhi: c’erano rifiuti e deiezioni canine dappertutto. Sembrava di stare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 8 agosto 2022). Materassi lerci, suppellettili logorati dal tempo, polvere e sporcizia in ogni angolo della. Quando i militari della stazione dihanno varcato l’ingresso di uno stabile della zona, segnalato da alcuni cittadini per via delle pessime condizioni igieniche, non potevano credere ai loro occhi: c’erano rifiuti e deiezionine dappertutto. Sembrava di stare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

