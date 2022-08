Traffico Roma del 08-08-2022 ore 15:30 (Di lunedì 8 agosto 2022) Luceverde Roma e ritrovati in studio Tiziana Raimondi si mantiene regolare la circolazione sulla principale rete viaria della capitale sul bianco rallentamenti e code in prossimità dei lavori tra l’aeroporto di Ciampino raccordo anulare nelle due direzioni mentre resta chiusa per un incendio via della Magliana all’altezza della Stazione Muratella nelle due direzioni Fino al 23 di agosto dalle 20 alla mezzanotte per spettacoli di animazione teatro e musica chiuse via dei Fori Imperiali tra Piazza Colosseo e Piazza Venezia via dei Cerchi tra via di San Gregorio e via dell’Ara massima di Ercole deviazioni anche per le linee di bus si lavora di notte su via Pontina fino al 13 di agosto in fascia oraria 21:36 chiusa tra Tor de’ Cenci e via di Decima direzione di Pomezia il Traffico è deviato sulla laterale all’altezza di Spinaceto attenzione alla ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 agosto 2022) Luceverdee ritrovati in studio Tiziana Raimondi si mantiene regolare la circolazione sulla principale rete viaria della capitale sul bianco rallentamenti e code in prossimità dei lavori tra l’aeroporto di Ciampino raccordo anulare nelle due direzioni mentre resta chiusa per un incendio via della Magliana all’altezza della Stazione Muratella nelle due direzioni Fino al 23 di agosto dalle 20 alla mezzanotte per spettacoli di animazione teatro e musica chiuse via dei Fori Imperiali tra Piazza Colosseo e Piazza Venezia via dei Cerchi tra via di San Gregorio e via dell’Ara massima di Ercole deviazioni anche per le linee di bus si lavora di notte su via Pontina fino al 13 di agosto in fascia oraria 21:36 chiusa tra Tor de’ Cenci e via di Decima direzione di Pomezia ilè deviato sulla laterale all’altezza di Spinaceto attenzione alla ...

Roma : ?? Torna la neve d'agosto a #Roma: domani sera il 'miracolo' a #SantaMariaMaggiore. Dalle 21 alle 24 rievocazione s… - muoversintoscan : ?? In #A1 traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione #Roma #viabiliTOS - amvelli : @gualtierieurope @giorgio_gori @matteolepore @BeppeSala @DarioNardella @SergioGiordani_ @MicheleGuerraPR @MattBiff… - bpm_roma : RT @OssRepressione: Mentre nel Porto di #Genova continua come nulla fosse il traffico di navi stracariche di armi ed esplosivi, la digos n… - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Nodo di Roma, dalle ore 14.50 traffico ferroviario rallentato in pross… -