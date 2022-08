Traffico Roma del 08-08-2022 ore 10:30 (Di lunedì 8 agosto 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto Traffico rallentato per lavori sulla via Appia all’altezza dell’aeroporto di Ciampino verso la capitale rallentamenti per un restringimento di carreggiata anche sulla via Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe la tangenziale est segnalato dalla polizia locale un incidente in via dei Platani con rallentamenti all’altezza di via Delle sequoie a Cesano chiusa fino a cessate esigenze l’intero tratto di via di Monte Sant’Andrea per lavori di taglio alberi pericolanti a seguito dell’incendio dei giorni scorsi contestualmente sospese le linee Atac 036 e 024 ricordiamo in chiusura che per lavori di rinnovo binari la linea tram 8 è sostituita da bus sull’intero percorso maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito Roma.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltorallentato per lavori sulla via Appia all’altezza dell’aeroporto di Ciampino verso la capitale rallentamenti per un restringimento di carreggiata anche sulla via Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe la tangenziale est segnalato dalla polizia locale un incidente in via dei Platani con rallentamenti all’altezza di via Delle sequoie a Cesano chiusa fino a cessate esigenze l’intero tratto di via di Monte Sant’Andrea per lavori di taglio alberi pericolanti a seguito dell’incendio dei giorni scorsi contestualmente sospese le linee Atac 036 e 024 ricordiamo in chiusura che per lavori di rinnovo binari la linea tram 8 è sostituita da bus sull’intero percorso maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie ...

