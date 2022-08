The Rose, la band k-pop arriva in Italia per una data a Milano (Di lunedì 8 agosto 2022) La band K-Pop sud coreana The Rose torna finalmente in Italia con una data all’Alcatraz di Milano La band K-Pop sud coreana torna finalmente in Italia con una data imperdibile del Heal Together tour per far impazzire i suoi fan: i The Rose calcheranno il palco dell’Alcatraz di Milano il prossimo 26 gennaio 2023. Il gruppo ha annunciato l’Heal Together, il loro primo grande tour mondiale che segnerà il tanto atteso ritorno, dopo la pausa di 2 anni dal servizio militare obbligatorio in Corea. Il tour includerà il Nord America, il Sud America e diverse date del Regno Unito e in Europa. Presenteranno i brani del loro nuovo album Heal, la cui uscita è prevista entro la fine dell’autunno. Sarà un disco ispirato alle storie ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 8 agosto 2022) LaK-Pop sud coreana Thetorna finalmente incon unaall’Alcatraz diLaK-Pop sud coreana torna finalmente incon unaimperdibile del Heal Together tour per far impazzire i suoi fan: i Thecalcheranno il palco dell’Alcatraz diil prossimo 26 gennaio 2023. Il gruppo ha annunciato l’Heal Together, il loro primo grande tour mondiale che segnerà il tanto atteso ritorno, dopo la pausa di 2 anni dal servizio militare obbligatorio in Corea. Il tour includerà il Nord America, il Sud America e diverse date del Regno Unito e in Europa. Presenteranno i brani del loro nuovo album Heal, la cui uscita è prevista entro la fine dell’autunno. Sarà un disco ispirato alle storie ...

aicmnn : RT @strawbubblexros: SONO COMBATTUTA NON SAPREI SE ANDARE AL CONCERTO DEI THE ROSE O METTERE I SOLDI DA PARTE PER GLI ATEEZ CHE NON VOGLIO… - hopeside__ : RT @SottonaPerHobi: I the rose gli unici che sanno cos'è un vero tour mondiale - MIPANJE0NGIN : Raga ma più o meno quanto potrebbero costare o biglietti per il concerto dei The rose? ?????? - tashi_washi : C’è qualcunx che andrà al concerto di the rose a milano? TT aiuto non ho amici blackroses - l3emjnh0 : se facciamo un gruppo per le persone che vanno al concerto dei the rose??? -