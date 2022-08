Su Twitter Gori risponde a Conte e Calenda lo ‘usa’ per pungere Bonelli (Di lunedì 8 agosto 2022) “Risposta perfetta. Inoltro a Angelo Bonelli”. Dopo il ‘grande strappo’ col Pd, Carlo Calenda – come riporta l’agenzia di stampa Dire – è tornato molto attivo su Twitter dove continua a confrontarsi con il co-portavoce di Europa Verde. Stavolta lo fa inoltrando a Bonelli una risposta del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, nientemeno che a Giuseppe Conte. Il presidente del Movimento Cinque Stelle, sempre in un tweet, si chiede se la firma apposta dal primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri all’appello ‘Un voto per il clima’ “è la stessa che metterà per costruire un megainceneritore e diffondere fumi inquinanti qui a Roma”. Provocazione che porta Gori a scrivere: “A Bergamo il termovalorizzatore (che non inquina) integra perfettamente la raccolta differenziata arrivata ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 agosto 2022) “Risposta perfetta. Inoltro a Angelo”. Dopo il ‘grande strappo’ col Pd, Carlo– come riporta l’agenzia di stampa Dire – è tornato molto attivo sudove continua a confrontarsi con il co-portavoce di Europa Verde. Stavolta lo fa inoltrando auna risposta del sindaco di Bergamo, Giorgio, nientemeno che a Giuseppe. Il presidente del Movimento Cinque Stelle, sempre in un tweet, si chiede se la firma apposta dal primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri all’appello ‘Un voto per il clima’ “è la stessa che metterà per costruire un megainceneritore e diffondere fumi inquinanti qui a Roma”. Provocazione che portaa scrivere: “A Bergamo il termovalorizzatore (che non inquina) integra perfettamente la raccolta differenziata arrivata ...

