Raggi fuori dalla lista | Conte punta su Chiara Appendino e a meno di sorprese si libera di Di Battista

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 8 agosto 2022) Non solo Rocco Casalino. Anche Alessandro Dinon sarebbe tra i candidati 5 Stelle alle parlamentarie. L’ex deputato romano per ora non commenta ma, a quanto si apprende, non avrebbe formalizzato la sua iscrizione al Movimento per partecipare al voto online previsto dopo Ferragosto. Fino a venerdì Dinon si era ancora iscritto al M5S: e la possibilità di effettuare l’iscrizione era inibita nei giorni in cui le candidature sono state aperte (il termine scadeva alle 14 di oggi). Ergo, l’ex parlamentare non è candidabile tramite piattaforma. Per Dipossibile ripescaggio Tuttavia resta aperta la possibilità per Didi un eventuale ‘ripescaggio’ tra i capiche saranno scelti dal leader Giuseppe. Niente chance per Virginia, ...