Pinamonti Sassuolo, possibile inserimento del diritto di recompra (Di lunedì 8 agosto 2022) Per quanto concerne Andrea Pinamonti, accordo tra Inter e Sassuolo. Possibili valutazioni sul diritto di recompra Si attendono sviluppi sulla questione Pinamonti, e l'Inter ha già un vero e proprio accordo con il Sassuolo. Come riportato dal Corriere dello Sport, i neroverdi sarebbero intenzionati a spendere 20 milioni di euro aggiungendo anche il diritto di recompra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

