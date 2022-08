Nuoto | Benedetta Pilato | “Non vedo l’ora di gareggiare a Roma | faccio parte dell’Italia più forte si sempre”

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 agosto 2022) Grande voglia die di divertirsi in acqua. Dall’11 al 17 agosto gli Europei disaranno di scena ae la Nazionale italiana vorrà rispondere presente. In una competizione un po’ condizionata dal contesto politico (assenza di Russia e di Bielorussia) e da un calendario fitto di impegni (assenze di atleti importanti come Leon Marchand e Adam Peaty), la selezione del Bel Paese vorrà recitare il ruolo della primattrice. Tra le stelle della squadra c’è. La classe 2005, reduce dall’oro nei 100 rana e dall’argento nei 50 ai Mondiali, ha voglia di competere e di replicare gli splendidi riscontri ottenuti a Budapest. Nella piscina del Foro Italico gli stimoli non mancheranno. “Sarà uno spettacolo verodavanti al pubblico di gara, non ...