Napoli: trattativa in chiusura per Raspadori (Di lunedì 8 agosto 2022) E’ ancora in corso la trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per il trasferimento di Raspadori in azzurro. De Laurentiis ha ottenuto il sì dell’attaccante già nelle scorse settimane ma il suo entourage non ha mai avuto intenzione di fare pressing sulla società per il trasferimento. Nei giorni scorsi c’è stato l’incontro tra le L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 8 agosto 2022) E’ ancora in corso latra ile il Sassuolo per il trasferimento diin azzurro. De Laurentiis ha ottenuto il sì dell’attaccante già nelle scorse settimane ma il suo entourage non ha mai avuto intenzione di fare pressing sulla società per il trasferimento. Nei giorni scorsi c’è stato l’incontro tra le L'articolo

DiMarzio : #Calciomercato | Il @PSG_inside vuole Fabian #Ruiz, calciatore che il @sscnapoli non vorrebbe perdere a zero: le ul… - DiMarzio : . @sscnapoli, in serata contatto telefonico decisivo con il @SassuoloUS per #Raspadori - DiMarzio : . @sscnapoli, #Raspadori è sempre più vicino - MarekNapoli : RT @napolimagazine: DS ESTATE - Venerato: 'Raspadori vuole il Napoli, la trattativa può chiudersi a 35 milioni, accordo tra il PSG e il pro… - paxer89 : RT @DiMarzio: . @sscnapoli, #Raspadori è sempre più vicino -