Manchester United: De Jong non arriva, l'alternativa è Rabiot (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Manchester United è ormai sul punto di rinunciare alle prestazioni di Frenkie De Jong, a quanto sembra intenzionato a proseguire la propria esperienza nel Barcellona o, in seconda analisi, di ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) Ilè ormai sul punto di rinunciare alle prestazioni di Frenkie De, a quanto sembra intenzionato a proseguire la propria esperienza nel Barcellona o, in seconda analisi, di ...

DiMarzio : .@ManUtd: Cristiano #Ronaldo in panchina per la sfida contro il @OfficialBHAFC, esordio dei Red Devils in… - gippu1 : Il Manchester United è in quel periodo storico in cui l'ultimo giorno di mercato si va a citofonare a casa di Mattia Destro. #MUNBHA - the_Lawrenz : Manchester United UCL - Tiarossi2 : RT @MatthijsPog: ??? Il Manchester United ha raggiunto un accordo con la Juventus per Adrien Rabiot. [@samuelluckhurst] - mattsca_ : RT @MatthijsPog: ??? Il Manchester United ha raggiunto un accordo con la Juventus per Adrien Rabiot. [@samuelluckhurst] -